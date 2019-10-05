 وطنا نيوز -بالصور .. إصابة سبعة اشخاص بتدهور 4 مركبات على طريق الحزام في عمان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
بالصور .. إصابة سبعة اشخاص بتدهور 4 مركبات على طريق الحزام في عمان
التاريخ : 05-10-2019 07:23:04 المشاهدات: 1023

وطنا اليوم ـ حوادث 

تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان اليوم السبت مع حادث تدهور تعرضت له اربع مركبات على طريق الحزام باتجاه الترخيص، ما نتج عنه إصابة سبعة اشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان صحفي: إن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .

 
 

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق