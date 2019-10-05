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بالصور .. إصابة سبعة اشخاص بتدهور 4 مركبات على طريق الحزام في عمان
وطنا اليوم ـ حوادث
تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان اليوم السبت مع حادث تدهور تعرضت له اربع مركبات على طريق الحزام باتجاه الترخيص، ما نتج عنه إصابة سبعة اشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم .
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان صحفي: إن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .
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