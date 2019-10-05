 وطنا نيوز -وفاة سيدة وإصابة ستة اخرين إثر حادث تصادم في محافظة العاصمة
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وفاة سيدة وإصابة ستة اخرين إثر حادث تصادم في محافظة العاصمة
التاريخ : 05-10-2019 05:06:31 المشاهدات: 1081

وطنا اليوم ـ حوادث

 قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديرية دفاع مدني إنقاذ وإسناد الوسط تعاملتا اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين قلاب ومركبتين صغيرتين على شارع الاستقلال، نتج عنه وفاة سيدة تبلغ من العمر (43) عاما، واصابة ستة آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم .

وبينت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، وحالة المصابين العامة متوسطة .
 
 

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