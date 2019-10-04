إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم في مرج الحمام

وطنا اليوم ـ حوادث

أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع اليوم السبت بين مركبتين بمنطقة مرج الحمام في محافظة العاصمة، حسب ما ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني.