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إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم في مرج الحمام
وطنا اليوم ـ حوادث
أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع اليوم السبت بين مركبتين بمنطقة مرج الحمام في محافظة العاصمة، حسب ما ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني.
وقالت إدارة الإعلام في بيان إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى البشير الحكومي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.
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