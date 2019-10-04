بالصور ... وفاتان اثر حادث تدهور في غرب اربد

توفى شخصان، مساء اليوم اثر حادث تدهور وقع لمركبة خصوصية، على الشارع الواصل مابين صما نزولا بإتجاه الشونة الشمالية في غرب اربد

حيث انحرفت المركبة عن مسارها وانقلبت بإتجاه منطقة صخرية خارج الطريق، ما اسفر عنه اصابة جميع ركبها، وقد قامت كوادر الدفاع المدني بإخلاء الوفيات الى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، حيث توفيت احدى الاصابتين بعد نقلها للمستشفى بسبب الجروح البالغة التي تعرضت لها

وتم تشكيل لجنة من شعبة التحقيق المروري، وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ، وعليه نظمت المخططات الكروكية حسب الاصول