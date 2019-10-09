عشيرة أبو رمان تعلن تشميس داهس ابنها

وطنا اليوم-عمان:أعلن بشير ابورمان "تشميس" داهس المهندس مشرف ابو رمان، في حادث أدى إلى وفاته.

وقال ابو رمان على صفحته الفيسبوكية:

.....(هذا بيان للناس)....

من عشائر ابو رمان.. لمن يهمه الامر..

ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليتذكر اولوا الالباب..

على اثر العطوة العشائرية التى كانت بقيادة الباشا سليمان غنيمات..وعدد كبير من شيوخ ووجهاء الاردن..على اثر حادث السير الذي اودى بحياة شقيقنا المهندس مشرف ابو رمان.. على يد احد ابناء الخليل.

....والعطوة العشائرية والتي كانت مشروطة بعدم تكفيل الجاني.. فوجئنا يوم امس وقبل ساعة واحدة من الاجتماع مع الباشا..للوصول لحل نهائي لهذه المشكلة. انه تم تكفيل الجاني..وانه يصول ويجول متحديا كل مشاعر ابنائنا.. واستفزازنا.. وانه تم بذلك تقطيع الوجه صاحب العطوة (...) وان الجاني بلا غطاء ومشموووس.. هو واهله ممن يشد على يده!

لذا..سنعلن قريبا جدا عن اجتماع حاشد.. لابناءعشائر الرمامنة..وعموم وجهاء السلط والاردن وابنائها...لبيان الموقف من هذا الفعل المشين..!؟

وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون..