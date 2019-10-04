توقيف موظف بمتحف الاثار استبدل قطع اثرية بأخرى مزيفة

وطنا اليوم-عمان:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة توقيف أحد موظفي متحف الآثار الأردني 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة بجناية الأختلاس، حيث كان هذا الموظف يقوم بإستبدال القطع الأثرية والمسكوكات الذهبية من القاصات التي بعهدته بقطع مزوّرة ، وتُقدّر قيمة ما تم اختلاسه بحوالي مليوني دينار .

على صعيد متصل قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مواطن زوّر وكالة حصل بموجبها على تصاريح للعمالة الوافدة قام بالإتجار بها .