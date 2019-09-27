وفاة و 5 إصابات إثر حادث تصادم في إربد

وطنا اليوم-عمان: بينت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بمنطقة وقاص,حيث نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين اثر تعرضهم لكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت إدارة الإعلام بان كوادر الإسعاف عملت على إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.