 وطنا نيوز -وفاة و 5 إصابات إثر حادث تصادم في إربد
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وفاة و 5 إصابات إثر حادث تصادم في إربد
التاريخ : 27-09-2019 07:52:55 المشاهدات: 788

وطنا اليوم-عمان: بينت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد  تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بمنطقة وقاص,حيث نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين اثر تعرضهم لكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت إدارة الإعلام بان كوادر الإسعاف عملت على إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.


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