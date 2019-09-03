شاب يقتل زوجة والده ويعتدي على والده في البادية الوسطى

وطنا اليوم-عمان:أقدم شاب صباح الجمعة، على قتل زوجة والده، ثم الاعتداء على والده في منطقة البادية الوسطى.

وفي التفاصيل، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية شرطة البادية الوسطى بقيام احد الاشخاص بالاعتداء على والده وزوجة والده باداة حادة ولاذ بالفرار من المكان.

واشار الناطق الاعلامي الى انه تم اسعاف المصابين الى المستشفى وما لبثت زوجة والده ان فارقت الحياة فيما زال والده قيد العلاج ، وبوشر التحقيق والبحث عن الجاني .