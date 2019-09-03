تصادم دراجتين ناريتين يودي بحياة شاب في الصويفية

وطنا اليوم-عمان:لقي شاب مصرعه، اثر اصطدام دراجتين ناريتين في منطقة الصويفية غربي العاصمة عمان.

وتعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث تصادم وقع بين دراجتين نارية بمنطقة الصويفية، نتج عن الحادث وفاة شخص اثر تعرضهلإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم وإصابة آخر برضوض مختلفة بالجسم.

قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى الاستشاري، بينما تم إخلاء المتوفى إلى مستشفى البشير، وحالة المصاب العامة متوسطة .