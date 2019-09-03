 وطنا نيوز -تصادم دراجتين ناريتين يودي بحياة شاب في الصويفية
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تصادم دراجتين ناريتين يودي بحياة شاب في الصويفية
التاريخ : 27-09-2019 10:10:26 المشاهدات: 2124

وطنا اليوم-عمان:لقي شاب مصرعه، اثر اصطدام  دراجتين ناريتين في منطقة الصويفية غربي العاصمة عمان.

وتعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث تصادم وقع بين دراجتين نارية بمنطقة الصويفية، نتج عن الحادث وفاة شخص اثر تعرضهلإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم  وإصابة آخر برضوض مختلفة بالجسم.

قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى الاستشاري، بينما تم إخلاء المتوفى إلى مستشفى البشير، وحالة المصاب العامة متوسطة .


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