فجر الجمعة .. جريمة قتل تهز مدينة الخليل

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الشرطة الفلسطينية، الجمعة، مقتل شاب يبلغ من 22 عاما طعنا بشجار بين عائلتين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وتوفي الشاب داخل المستشفى الأهلي في المدينة، متأثرا بإصابته البليغة بعد تعرضه للطعن بآلة حادة خلال شجار وقع الليلة الماضية بالقرب من المستشفى.

والشاب القتيل، هو مصطفى نادر الشلودي 22 عاما، قالت الشرطة إنه تعرض للطعن واصابته أودت بحياته.

وحضرت قوات الأمن الفلسطيني بكثافة إلى محيط المستشفى الأهلي لتطويق الشجار، وتفريق العشرات من المواطنين الذين وصلوا الى المكان.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشاب تعرض للطعن أثناء الشجار وأصيب بإصابات وصفت بالخطيرة نقل على تثرها للمستشفى الاهلي لتلقي العلاج وبعد وصوله أعلن الأطباء عن وفاته .

واضاف ارزيقات "بعد إعلان وفاته وقعت مشاجرة داخل المشفى بين نفس العائلتين وتحركات قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية وعملت على فضه والسيطرة عليه وقبضت على شخص مشتبه باشتراكه بالشجار.

وأكد بأن قوات كبيرة انتشرت في المدينة وعملت على حماية المنازل ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب نشوب الشجار والعمل جاري لإحضار المشتبه به بارتكاب جريمة قتل الشاب الشلودي .