 وطنا نيوز -وفاتان و4 إصابات بحادث تصادم على طريق جابر
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وفاتان و4 إصابات بحادث تصادم على طريق جابر
التاريخ : 26-09-2019 07:25:14 المشاهدات: 1105

وطنا اليوم-عمان:توفي شخصان وأصيب 4 آخرين بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم، مساء الخميس، إثر تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر بمحافظة المفرق.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق  تعاملت الحادث، فيما قامت كوادر الإسعاف عملت على إخلاء الوفاتين ونقل المصابين إلى مستشفى الرمثا الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.


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