القبض على مطلوب بحقه طلبات مالية بقيمة 4 مليون دينار

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة التنفيذ القضائي حول مكان تواجد شخص مطلوب بحقه ٣ طلبات بقضايا مالية بقيمة ٤ ملايين دينار، حيث جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليه .

وفي سياق متصل تمكن العاملون في إدارة التنفيذ القضائي من إلقاء القبض في مدينة اربد على شخص مطلوب بحقه ٥ طلبات بقضايا تزوير اعفاءات طبية ، وسيتم توديع الشخصين لمصادر طلبهما.