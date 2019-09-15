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القبض على مطلوب بحقه طلبات مالية بقيمة 4 مليون دينار
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة التنفيذ القضائي حول مكان تواجد شخص مطلوب بحقه ٣ طلبات بقضايا مالية بقيمة ٤ ملايين دينار، حيث جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليه .
وفي سياق متصل تمكن العاملون في إدارة التنفيذ القضائي من إلقاء القبض في مدينة اربد على شخص مطلوب بحقه ٥ طلبات بقضايا تزوير اعفاءات طبية ، وسيتم توديع الشخصين لمصادر طلبهما.
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