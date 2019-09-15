 وطنا نيوز -القبض على مطلوب بحقه طلبات مالية بقيمة 4 مليون دينار
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القبض على مطلوب بحقه طلبات مالية بقيمة 4 مليون دينار
التاريخ : 26-09-2019 03:35:15 المشاهدات: 1141

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة التنفيذ القضائي حول مكان تواجد شخص مطلوب بحقه ٣ طلبات بقضايا مالية بقيمة ٤ ملايين دينار،  حيث جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليه .

وفي سياق متصل تمكن العاملون في إدارة التنفيذ القضائي من إلقاء القبض في مدينة اربد على شخص مطلوب بحقه ٥ طلبات  بقضايا تزوير اعفاءات طبية ، وسيتم توديع الشخصين لمصادر طلبهما.


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