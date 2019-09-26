وفاة عامل بانهيار جدار استنادي في إربد

وطنا اليوم-عمان:توفي عامل، ظهر اليوم الخميس، اثر انهيار جدار استنادي كان يعمل في صيانته في محافظة إربد، على ما صرح به مصدر في الدفاع المدني.

وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد تعاملت اليوم مع حادث انهيار جدار استنادي لأحد المنازل على عامل أثناء قيامه بأعمال الصيانة بمنطقة شارع الثلاثين ، مما أدى إلى وفاته على الفور اثر تعرضه لإصابات بالغة بالجسم .

وتحركت كوادر الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث وعملت على تحرير الوفاة من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى الأميرة بسمة.