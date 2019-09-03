 وطنا نيوز -كشف لغز جريمة قتل في البادية الشمالية
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كشف لغز جريمة قتل في البادية الشمالية
التاريخ : 26-09-2019 09:47:25 المشاهدات: 157

وطنا اليوم-عمان:ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حدث من جنسية عربية قتل وافداً داخل احد المطاعم في منطقة ام الجمال قبل ايام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٩ ورد بلاغ لمديرية شرطة البادية الشمالية باسعاف وافد من جنسية عربية للمستشفى اثر تعرضه للطعن من قبل حدث من جنسية عربية اثر خلاف حصل بينهما داخل مطعم يعملان به في منطقة ام الجمال وما لبث ان فارق الحياة .

واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك الحدث لاذ بالفرار وتوارى عن الانظار بعد الجريمة ، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات عنه تم مساء امس تحديد مكان تواجده وقامت قوة امنية من مديرية البادية الشمالية والبحث الجنائي بمداهمته والقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه لاحالته للقضاء .


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