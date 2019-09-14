توقيف شخصين اعتديا على موظف لدى أحد مكاتب الطيران بالرابية

وطنا اليوم-عمان:اوقف مدعي عام عمان شخصين أحدهما عراقي والاخر أردني قاما بالاعتداء على موظف يعمل لدى أحد مكاتب الطيران بمنطقة الرابيه بعد مهاجمة زوجة الموقوف العراقي للموظف.

المشاجرة التي خرجت من مكتب الطيران إلى الشارع تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر السيدة وهي توجه تصرخ في وجه الموظف التي طالبها يخفض صوتها إلا أنها رفضت مما دفع بأحد الموقوفين بالتعدي على الموظف الذي واجه الاعتداء، عليه بفزعة من زميله بالمكتب في صد الاعتداء وفق مقاطع الفيديو.

واصدر مدعي عام عمان قرار بتوقيف المشتكى عليهما العراقي والأردني لمدة أسبوع واحد بعد توجيه جرم الإيذاء فكلاهما وتوقيفهما في مركز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية.

وعلم أن موظف مكتب الطيران يرقد على سرير الشفاء بعد نقله إلى المستشفى أثر تعرضه للإصابة جراء الاعتداء عليه حيث من المقرر أن يستمع لافادته من قبل المدعي العام فور تحسن وضعه الصحي.

وكانت مديرية الأمن العام أصدرت بيانا الثلاثاء قالت فيه على لسان ناطقها الاعلامي " ان مشاجره حصلت عصر الثلاثاء، بين عدد من الاشخاص في منطقة الرابية اثر خلاف حصل بينهم ، حيث تقدم المشتركين في المشاجرة من الطرفين بشكوى للمركز الامني المختص".