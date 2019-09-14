إنقاذ حياة ثلاثيني ابتلع جهاز خلوي لتهريبه الى السجن

وطنا اليوم-عمان:اجرى فريق قسم الجراحة بقيادة رئيس القسم الدكتور نايف العبدللات في مستشفى الزرقاء الحكومي عملية مستعجلة لمريض ثلاثيني ، ابتلع الهاتف النقال وذلك من اجل محاولة تهريبه الى داخل السجن .
وفي التفاصيل ؛ قال مصدر طبي ؛ ان طوارئ مستشفى الزرقاء استقبل حالة عاجلة لمريض مطلوب للاجهزة الامنية ، سيتم تحويله الى السجن لوجود حكم قضائي بحقه.
واضاف المصدر ؛ انه وبعد تصوير المريض لتشخيص حالته ، تبين وجود هاتف نقال كان قد ابتلعه المريض ، وتم ادخاله الى غرفة العمليات مباشرة.
ولفت المصدر ، انه تم استدعاء رئيس قسم الجراحة الدكتور نايف العبدللات وفريقه الجراحي لمحاولة استخراج الهاتف ، حيث تم اجراء عملية جراحية لاستخراج الهاتف بعد فشل عملية التنظير.
واشار المصدر الى ان المريض قام بادخال الهاتف والبطارية عن طريق الفم ، وذلك من اجل الحصول على المال ، حيث ان الدقيقة الواحدة التي يجريها السجين داخل السجن تتجاوز الدينار بين المساجين ، الا انه خاطر بحياته ،وكاد ان يتسبب بقتل نفسه ، لولا تدخل الاطباء بالصورة العاجلة .
وختم المصدر ؛ ان حالة المريض مستقرة ، مثمنا دور وجهد اطباء التخدير على الجهود التي بذلوها اثناء العملية الجراحية.