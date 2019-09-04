الرئيسية | جرائم وحوادث شاهدوا : مشاجرة بين موظفي بنك وشركة في عمان

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو قالوا انه يظهر لحظة وقوع مشاجرة جماعية ظهر اليوم الثلاثاء، بين موظفي احد البنوك وشركة خطوط جوية عربية في منطقة الرابية غرب العاصمة عمّان.

فيما لم يكشف الفيديو عن اسباب وقوع المشاجرة.





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