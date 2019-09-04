الرئيسية | جرائم وحوادث وزير الأشغال: نسبة الوفيات على الصحراوي انخفضت

هلا نيوز-عمان:كشف مدير مشروع الطريق الصحراوي المهندس ثروت مصالحة، أعداد الحوادث التي حصلت على الطريق الصحراوي، قبل وبعد تنفيد مشروع الطريق الصحراوي.

وأوضح أن البيانات تشير أن عدد الحوادث على الطريق الصحراوي خلال الفترة 2010 حتى 2015، وهي قبل البدء بتنفيذ المشروع وصلت إلى 2013 حادث مروري نتج عنها 410 وفاة.

فيما كان معدل الحوادث السنوي على الطريق الذي يبلغ طوله 425 كم بالإتجاهين 336 حادثا وكان معدل الوفيات السنوي 68 وفاة.

وبين أن عدد الحوادث الواقعة على الطريق الصحراوي خلال الفترة تموز 2015 - تموز 2019 فقد سجل 602 حادثا، نتج عنها 85 وفاة و 658 إصابة.

وكان معدل الحوادث السنوي لذات الفترة الزمنية 201 حادثا، ومعدل الوفيات السنوي 43 حادثا سنويا.

وكشف وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، وبحسب إحصائية من الدوريات الخارجية والمعهد المروري، أنه في الأعوام 2010 – 2015، أي قبل بدء العمل بالمشروع، بلغ معدل الحوادث السنوي 336 حادثا، أما خلال الأعوام 2017- 2019 فقد بلغ عدد الحوادث 301 حادثا سنويا، أي أن عدد الحوادث انخفض بنسبة 11% سنويا.

وبين أن المعدل السنوي للوفيات ما بين الأعوام 2010 – 2015 بلغ 68 حالة وفاة سنويا، أما بعد بدء العمل بالمشروع (أي خلال الأعوام 2017- 2019) بلغ عدد الوفيات 43 حالة سنويا، أي أن عدد الوفيات انخفض بنسبة 37% سنويا.

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