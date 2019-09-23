الغذاء والدواء تغلق معمل بوظة يخلطها بـ الكحول

وطنا اليوم-عمان:ضبطت الفرق التابعة للموسسة العامة للغذاء والدواء، معمل يصنع بوظة يتم خلطها بمادة الكحول وبيعها على شواطىء البحر الميت ومناطق في عمان والترويج على مواقع التواصل الاجتماعي على انها تعمل على تحسين المزاج والسعاده عند تناولها وتحديداً بين طلبة الجامعات.

وقالت المؤسسة في بيان، انه تم تحديد عنوان المعمل ومداهمته وضبط كامل انتاجه واتلافه حسب الاصول اضافة الى اغلاق المعمل بالشمع الاحمر.

وبينت انه سيتم احالة اصحاب العلاقة للمدعي العام لمخالفتهم قانون الغذاء والقواعد الفنية المعمول بها في الموسسة وربطهم بكفالة مالية لضمان عدم العودة الى ممارسة الانتاج.

وكانت كوادر الموسسة قد ضبطت يوم امس كمية من الزيت المغشوش بمواد كيماوية وصبغات تمهيداً لبيعه على انه زيت زيتون بلدي وبكمية وصلت الى 15 تنكة.

وقالت انها مستمرة بحملاتها حماية للمواطنين.

و اهابت الموسسة بالمواطنين بالاتصال على رقم الواتس اب 0795632000 وعلى مدار الساعه لاستقبال كافة ملاحظاتهم بما يخص اي تجاوز على الغذاء وعلى كافة وسائل الاتصال التي اعدتها الموسسة وارقام الهاتف والفاكس.