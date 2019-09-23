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سكان يفرضون اتاوات على مصنع في العقبة
وطنا اليوم-عمان: ادعى مصنع في محافظة العقبة اعتداء عدد من سكان منطقة الحميمة بلواء القويرة، اليوم الاثنين على عامل في المصنع، بعد منعهم شاحنات يوم أمس من الدخول إلى مصنع الشركة لتحميل مادة الكاولين التي تدخل في صناعة الأسمنت، مطالبين المصنع بدفع دينار واحد عن كل طن معد للتصدير إلى دولة عربية مجاورة.
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