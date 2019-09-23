ضبط مطلوب بحقه 11.5 مليون دينار

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وطنا اليوم-عمان:ضبط العاملون في التنفيذ القضائي أربعة مطلوبين بقضايا مالية كبيرة في مناطق مختلفة من المملكة ، احدهم بحقه ١٨ طلب بمبالغ مالية تقدر ١١,٥ مليون دينار .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكنوا بعد متابعة عدد من الأشخاص المطلوبين بقضايا مالية كبيرة من تحديد أماكن تواجد أربعة منهم في مناطق مختلفة من المملكة والقاء القبض عليهم .

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه ألقي القبض على مطلوبين اثنين في العاصمة أحدهم بحقه ١٨ طلب بمبالغ مالية تقدر بحوالي ١١,٥ مليون دينار ، والآخر مطلوب بقضية مالية بمبلغ ١٠٧٣٠٠٠ دينار ، فيما القي القبض على مطلوب بحقه ١٥ طلب غرب مدينة اربد ، وآخر بحقه ٢٠ طلب في محافظة البلقاء ، هذا وستتم احالة المقبوض عليهم الى مصادر طلباتهم.

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