الرئيسية | جرائم وحوادث التمييز توافق على تكفيل 3 متهمين بالاساءة لدولة عربية

وطنا اليوم-عمان: وافقت محكمة التمييز على إخلاء سبيل 3 اشخاص بكفالة ، بعد ايقافهم في اواخر شهر حزيران الماضي بتهمة الاساءة لدولة عربية شقيقة. وكانت السلطات الامنية اوقفت مالك الجيزاوي ومحمد عجاج وصهيب سليمان على خلفية المشاركة في اعتصام مناهض لورشة البحرين وهتافهم بهتافات اعتبرت مسيئة لدولة عربية ، حيث تم تحويلهم الى مدعي عام محكمة أمن الدولة على ذمة التحقيق في القضية.

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