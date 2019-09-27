اصابة 3 ضباط أمن خلال مداهمة في مخيم حطين

وطنا اليوم-عمان:علقت مدرية الامن العام على فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تفتيش احد المنازل في مخيم حطين في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء ، وقالت ان القوة الامنية تعرضت لمقاومة شديدة ورشق بالحجارة ادت لإصابة عدد من افراد القوة .

الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قال حول تفاصيل الفيديو الذي نشره احد الاشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي واظهر خلال اثار لتفتيش منزله وتعرض احدى السيدات للإصابة جراء قيام قوة امنية بتفتيش منزله ان قوة امنية توجهت فجر السبت لتفتيش منزل شخصين من ذوي الاسبقيات الجرمية والمطلوبين على خلفية جريمة قتل وقعت في محافظة جرش.

وأضاف المصدر : قام الشخصان المطلوبان وبرفقتهما عدد من الاشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية كانوا موجودين داخل المنزل بإبداء مقاومة شديدة والقاء الحجارة على افراد القوة ، كما وقام احدهم بمحاولة اشعال اسطوانة غاز بالمكان.

وتابع المصدر : قام افراد القوة بطلب تعزيز امني وعند وصول القوة تم استخدام الغاز المسيل للدموع بالقدر المطلوب للسيطرة على هؤلاء الأشخاص.

واردف المصدر : نتج عن الحادثة اصابة ضابطين وضابط صف من افراد القوة وتم اسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج فيما اسعفت سيدة للمستشفى (التي ادعى ناشر الفيديو اصابتها بقنبلة غاز ) حيث تبين بعد الكشف الطبي عليها ان اصابتها نتيجة الارتطام بجسم صلب راض وهذه الاصابة لا تتوافق مع الادعاء ، كما نتج عن ذلك اضرار مادية بعدد من المركبات تعود لعدد من المواطنين نتيجة لرشق الحجارة.

وأضاف المصدر : بوشرت التحقيقات في الحادثة لتحويلها للجهات القضائية ، كما باشر مدير القضاء الشرطي التحقيق فور وقوع الحادثة .