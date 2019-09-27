|
اصابة 3 ضباط أمن خلال مداهمة في مخيم حطين
وطنا اليوم-عمان:علقت مدرية الامن العام على فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تفتيش احد المنازل في مخيم حطين في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء ، وقالت ان القوة الامنية تعرضت لمقاومة شديدة ورشق بالحجارة ادت لإصابة عدد من افراد القوة .
واردف المصدر : نتج عن الحادثة اصابة ضابطين وضابط صف من افراد القوة وتم اسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج فيما اسعفت سيدة للمستشفى (التي ادعى ناشر الفيديو اصابتها بقنبلة غاز ) حيث تبين بعد الكشف الطبي عليها ان اصابتها نتيجة الارتطام بجسم صلب راض وهذه الاصابة لا تتوافق مع الادعاء ، كما نتج عن ذلك اضرار مادية بعدد من المركبات تعود لعدد من المواطنين نتيجة لرشق الحجارة.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|