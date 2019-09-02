فاجعة عجلون وقنبلة عمياء والصحراوي يخلفون 12 وفاة

وطنا اليوم-عمان: لقي 12 شخصًا حتفهم، فيما أصيب 7 آخرون بجروح ورضوض مختلفة، خلال يومين، جراء حوادث مختلفة وقعت في محافظتي العاصمة وعجلون.

ففي الوقت الذي لقي فيه شخصان مصرعهما وإصابة 3 آخرين، إثر انفجار "قنبلة عمياء” في منطقة الغباوي، كانت محافظة عجلون على فاجعة، حيث توفي 6 أشخاص، ثلاثة منهم جراء حادث تدهور مركبة، وثلاثة آخرين من عشيرة واحدة إثر حادث اختناق في بئر.

يأتي ذلك في وقت كان يشهد فيه الطريق الصحراوي، أول من أمس، وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح مختلفة.

إلى ذلك، قال مصدر أمني "توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، وصفت حالتهم بالخطيرة، إثر إنفجار "قنبلة عمياء” أمس بمنطقة الغباوي في عمان.

وأضاف المصدر أن المصابين هم: رجل، توفي اثنان من ابنائه أعمارهما 11 و12 عامًا،واثنين آخرين هما أبناء شقيق الرجل نفسه.

وأوضح "أن الانفجار وقع أثناء بحث أولئك الأشخاص عن خردة”، مؤكدًا "أن الانفجار ناتج عن قنبلة عمياء، وهي من مخلفات الأمن الداخلي”.

وكانت مديرية الأمن العام قالت "إن بلاغًا ورد مساء أمس إلى مديرية شرطة محافظة الزرقاء حول انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي في منطقة الغباوي، حيث نتج عن الحادثة وفاتان وثلاث اصابات”، مضيفة أنه تم اسعافهم للمستشفى وهم قيد العلاج، فيما بوشرت التحقيقات.

وبمنطقة سواقة، قالت المديرية العامة للدفاع المدني "أصيب شخص صباح أمس، جراء حادث تدهور شاحنة (تريلا) واشتعال مقدمتها على الطريق الصحراوي”، مضيفة أن الإصابة كانت بسيطة، فيما عملت فرق الإنقاذ والإسعاف بمديرية دفاع مدني الكرك على نقل الإصابة إلى مستشفى الكرك الحكومي، واصفة حالتها العامة بالجيدة.

وفي محافظة عجلون، قضى ثلاثة أشخاص، وأصيب آخر بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تدهور مركبة وقع فجر أمس، على طريق صخرة – النعيمة، حسب المديرية العامة للدفاع المدني الذي أوضحت أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون، عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري، واصفة حالة المصاب العامة بالمتوسطة.

وتراوحت أعمار الوفيات ما بين 23 و24 عامًا، وهم من عائلة واحدة ، فيما أصيب شخص رابع، يبلغ من العمر 23 عامًا، بإصابات مختلفة. وكانت نفس المحافظة، وبالتحديد في منطقة صخرة، على موعد مع فاجعة وقعت مساء أول من أمس أدت إلى وفاة 3 أشخاص من عشيرة واحدة (المومني)، إثر حادث اختناق في بئر.

وقالت "الدفاع المدني” إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني عجلون انتشلت 3 جثث تعود لأب وابنه وابن شقيقه من بئر ماء، جراء تعرضهم لغازات منبعثة من ماتور شفط المياه، أثناء قيامهم بعمليات صيانة داخل أحد الآبار الزراعية. وأضافت أن فرق الغطس استخدمت معدات متخصصة لإخراج المتوفين من البئر، والذي بلغ عمقه 12 مترًا، حيث تم إخلاؤهم إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري، فيما حضر إلى الموقع المدعي العام والطب الشرعي وتم فتح تحقيق بالحادثة للوقوف على أسبابها.