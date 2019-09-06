مصري يقتل ابنته الشابة ويقطعها ويلقيها في القمامة

وطنا اليوم-عمان:اقدم رجل مصري، على قتل ابنته الشابة، والقاء جثتها في صناديق القمامة في مدينة الاسكندرية.

وبحسب صحيفة "الوفد" المصري، فقد بينت التحقيقات قيام خمسيني مصري بقتل ابنته الشابة، بعد شكه في سلوكها وانفصالها بعد زواجها بشهر.

وبينت التحقيقات ، ان الجريمة اكتشفت بعدما عثر احد عمال النظافة، على اجزاء بشرية مقطعة في احد الحاويات امام قاعة افراح.

وعثرت الاجهزة الامنية المصرية على رأس فتاة وبها أثار ضرب وتعذيب.

وبعد اجراء التحقيقات، تم القبض على والدها الذي اعتراف بارتكابه الجريمة البشعة بحق ابنته.

وقال المتهم، ان نجلته انفصلت عن زوجها بعد زواجهما بشهر، وعندما عادت إلى منزله قام بقتلها وتقطيعها إلى أجزاء وقام بإلقائها بصناديق القمامة والاحتفاظ بباقي الأجزاء داخل الثلاجة حتي يتم التخلص منهم.