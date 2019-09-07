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التعامل مع ٢٠ قضية ترويج للمخدرات
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واستمراراً لحملاتهم المكثفة لمتابعة كافة أشكال التعامل مع المواد المخدرة خاصة قضايا الترويج والاتجار بها حيث تعاملوا منذ بداية الأسبوع مع ٢٠ قضية في مختلف محافظات المملكة، القوا القبض خلالها على ٣٣ شخصاً من مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد المخدرة و ١١ سلاحاً نارياً.
وفي منطقة ماركا وبعد متابعة إحدى المركبات التي يستقلها ثلاثة مروجين بعد ورود معلومات حول حيازتهم لكمية كبيرة من المواد المخدرة حيث جرى إيقافها والقبض عليهم ، وبتفتيش المركبة عثر داخلها على ١١ كفا من مادة الحشيش المخدرة و ٢٩١٠ حبات مخدرة وثلاثة أكياس تحوي مادة الحشيش الصناعي، وفي منطقة شفا بدران شمال العاصمة القي القبض على مروج داخل مركبته وبحوزته ١٢ كفاً من مادة الحشيش المخدرة و ١٠٠٠حبة مخدرة وسلاح ناري .
وفي محافظة البلقاء تم التعامل مع أربع قضايا لترويج المواد المخدرة والقي القبض خلالها على خمسة أشخاص، أبرزها كانت عند مداهمة احد المحال التجارية في منطقة مخيم البقعة وضبط ١٤ كفا من مادة الحشيش داخله والقي القبض على الشخص المتورط في القضية، كما والقي القبض على شخص مطلوب بقضايا مخدرات داخل إحدى الشقق في المحافظة وبحوزته ٣ كفوف من مادة الحشيش و ٤٠٠٠ حبة مخدرة وسلاح ناري، فيما القي القبض في منطقة دير علا على شخص بالشارع العام وبحوزته ٢٥١ كيساً تحوي مادة الماريجوانا المخدرة، والقي القبض في منطقة عين الباشا على شخص بحوزته ثلاثة أسلحة نارية و١٠٠٠ حبة مخدرة.
وفي محافظة العقبة تم التعامل كذلك مع قضيتين، القي القبض خلال القضية الأولى على مروج بعد مقاومة شديدة وضبط بحوزته كمية من مادة الهيروين المخدرة، وفي القضية الثانية ضبطت مجموعة مغلفات بداخلها مادة الهيروين المخدرة المجهزة للبيع بحوزة مروج بعد إلقاء القبض عليه.
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