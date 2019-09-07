التعامل مع ٢٠ قضية ترويج للمخدرات

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واستمراراً لحملاتهم المكثفة لمتابعة كافة أشكال التعامل مع المواد المخدرة خاصة قضايا الترويج والاتجار بها حيث تعاملوا منذ بداية الأسبوع مع ٢٠ قضية في مختلف محافظات المملكة، القوا القبض خلالها على ٣٣ شخصاً من مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد المخدرة و ١١ سلاحاً نارياً.

حيث تم التعامل في محافظة العاصمة مع ١١ قضية ، القي القبض خلالها على ١٧ شخصاً، وابرز تلك القضايا كانت حين تم مداهمة منزل في منطقة دوار الشرق الأوسط والقي القبض على شخصين استخدما المنزل لتجهيز وخلط مادة الكوكائين المخدرة، حيث ضبط داخل المنزل كيس كبير بداخله مادة الكوكائين المخدرة إضافة إلى ٢٩ مغلفا بداخله ذات المادة المعدة للبيع إضافة إلى سلاح ناري.

وفي منطقة ماركا وبعد متابعة إحدى المركبات التي يستقلها ثلاثة مروجين بعد ورود معلومات حول حيازتهم لكمية كبيرة من المواد المخدرة حيث جرى إيقافها والقبض عليهم ، وبتفتيش المركبة عثر داخلها على ١١ كفا من مادة الحشيش المخدرة و ٢٩١٠ حبات مخدرة وثلاثة أكياس تحوي مادة الحشيش الصناعي، وفي منطقة شفا بدران شمال العاصمة القي القبض على مروج داخل مركبته وبحوزته ١٢ كفاً من مادة الحشيش المخدرة و ١٠٠٠حبة مخدرة وسلاح ناري .

وفي منطقة دير غبار جنوب العاصمة القي القبض على مروجين اثنين داخل إحدى الشقق وعثر بحوزتهما على ٣ كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري ، فيما القي القبض في جبل الجوفة على شخص بالشارع العام وبحوزته كف من مادة الحشيش وقطع من ذات المادة المعدة للبيع إضافة إلى ٢٥٦ حبة مخدرة، كما والقي القبض في مخيم الحسين على مروج بحوزته كف من مادة الحشيش المخدرة و ١٦٥ حبة مخدرة، والقي القبض في منطقة وادي السير على ثلاثة أشخاص بحوزتهم كفان من مادة الحشيش المخدرة وكمية كبيرة من بودرة الحشيش الصناعي، وفي منطقة الجبيهة شمال العاصمة ضبط أربعة أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بحوزة احد الأشخاص بعد القبض عليه، وفي منطقة البنيات القي القبض على شخص بحوزته ٤٠٠٠ حبة مخدرة ، وآخر القي القبض عليه شمال العاصمة وبحوزته ٢٠٠٠ حبة مخدرة.

وفي محافظة البلقاء تم التعامل مع أربع قضايا لترويج المواد المخدرة والقي القبض خلالها على خمسة أشخاص، أبرزها كانت عند مداهمة احد المحال التجارية في منطقة مخيم البقعة وضبط ١٤ كفا من مادة الحشيش داخله والقي القبض على الشخص المتورط في القضية، كما والقي القبض على شخص مطلوب بقضايا مخدرات داخل إحدى الشقق في المحافظة وبحوزته ٣ كفوف من مادة الحشيش و ٤٠٠٠ حبة مخدرة وسلاح ناري، فيما القي القبض في منطقة دير علا على شخص بالشارع العام وبحوزته ٢٥١ كيساً تحوي مادة الماريجوانا المخدرة، والقي القبض في منطقة عين الباشا على شخص بحوزته ثلاثة أسلحة نارية و١٠٠٠ حبة مخدرة.

وفي محافظة اربد تم التعامل مع قضيتين ، القي القبض في الأولى على شخصين في منطقة الحي الشمالي وضبط بحوزتهما كفان من مادة الحشيش المخدرة إضافة إلى٥٧ قطعة من ذات المادة معدة للبيع و٢٠ كيساً تحوي مادة الحشيش الصناعي و٤٥٠ حبة مخدرة ، والقي القبض خلال حملة أمنية في منطقة مخيم الشهيد عزمي المفتي على خمسة أشخاص وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.

وفي محافظة العقبة تم التعامل كذلك مع قضيتين، القي القبض خلال القضية الأولى على مروج بعد مقاومة شديدة وضبط بحوزته كمية من مادة الهيروين المخدرة، وفي القضية الثانية ضبطت مجموعة مغلفات بداخلها مادة الهيروين المخدرة المجهزة للبيع بحوزة مروج بعد إلقاء القبض عليه.

وفي البادية الوسطى / اللبن القي القبض على شخص بحقه ثلاثة طلبات أمنية داخل مركبته وضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة، وضبط في محافظة المفرق٦٠٠٠ حبة مخدرة بحوزة احد المروجين بعد مداهمته.

جرى توديع كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.