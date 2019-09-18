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توقيف صاحب مطعم شاورما في الزرقاء بعد تسمم 12 مواطنا
وطنا اليوم-عمان:قرر مدعي عام الزرقاء الاربعاء، توقيف صاحب مطعم شاورما في الزرقاء جراء اصابة 12 مواطنا بتسمم غذائي من الشاورما التي تناولوها من المطعم.
وكان 12 شخصا راجعوا المستشفى بعد إصابتهم بأعراض التسمم الغذائي ليتحرك على ضوءه فريق رصد من المؤسسة العامة للغذاء،والدواء وأخذ عينات مسحية وعينية من الشاورما والإضافات من المواد الغذائية ليتبين بأن اللحم المستخدم في سيخ الشاورما غير صالح للاستهلاك البشري وعليه اتخذت المؤسسة العامة للاغذاء،والدواء الاجراء،القانوني بحق صاحب المطعم وإغلاق المطعم وإحالته المدعي العام المختص .
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