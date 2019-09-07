مأساة جديدة .. 4 وفيات بحادث سير مروع على الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:توفي 4 أشخاص على الطريق الصحراوي نتيجة حادث سير بالقرب من جسر الكرك، وفق مصدر في الدفاع المدني.

وقال المصدر إن المجموعات الأمنية والدوريات الخارجية متواجدة في الموقع لفتح الطريق.

وأضاف المصدر إنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وقال مصدر في إدارة السير، إنه تم تشكيل لجنة من شعبة التحقيق المروري في ادارة السير للوقوف على أسباب الحادث.

ولاحقا أصدرت المديرية للدفاع المدني بيانا، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت صباح الأربعاء، مع حادث تصادم وقع ما بين مركبة و تريلا على الطريق الصحراوي بعد القطرانة / مثلث الشركة العربية، حيث نتج عن الحادث وفاة أربعة أشخاص إثر تعرضهم لإصابات بالغة في الجسم، و إصابة أخر بجروح و رضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وبحسب البيان فإن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب و نقله و إخلاء الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي ووصفت حالة المصاب بالمتوسطة.