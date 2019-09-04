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العثور على جثة داخل شقة سكنية في طبربور
وطنا اليوم-عمان:عثرت الأجهزة الأمنية الثلاثاء، على جثة شخص داخل داخل شقه سكنيه في منطقة طبربور بالعاصمة عمان.
وقال مصدر امني إنه ورد بلاغ الى غرفة عمليات مركز امني طبربور بوجود جثة داخل شقه سكنيه في منطقة طبربور بالقرب من طارق مول.
واضاف انه حضر المدعي العام والطبيب الشرعي والدفاع المدني الى الموقع وتم الكشف على الجثه، مشيرا الى انه تم نقلها الى مستشفى الجامعة الاردنية.
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