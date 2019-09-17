الأشغال المؤقتة 5 سنوات لمطلق النار في محيط الدوار السابع

وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة أمن الدولة الثلاثاء قرارا بوضع المتهم المعروف بقضية مطلق النار بالشارع العام بمنطقة السابع وصاحب مركبة الـ "رينج" لوحة الأرقام المزوة "1"وأطلق النار والتي أثارت الرأي العام حينها عندما وقعت مطلع العام الجاري .

وحكمت المحكمة على المتهم الوضع بالأشغال المؤقتة خمس سنوات بعد تجريمه بجناية مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات بالسلاح.

وأعلن القرار خلال جلسة ترأسها القاضي العسكري الرائد عامر هلسة، وعضوية القاضيين العسكريين، النقيب ثامر القطيفان والنقيب عمر البطوش.

كما أدانت المحكمة في قرارها اثنين اخرين كانا برفقة المتهم بالمركبة بجنحة حيازة مادة بقصد التعاطي وتعاطي المواد المخدرة.

وتتلخص تفاصيل القضية وأفادت لائحة الاتهام أن المتهم من ذوي الاسبقيات في قضايا المخدرات، وفي اليوم السابع من كانون الثاني الماضي وأثناء أن كان المتهم وشخصين يستقلون مركبة نوع "رينج روفر" تحمل لوحة أرقام مزورة "1" في منطقة الدوار السابع، ولوجود تعميم على المركبة تم محاصرة المتهم والاثنين الآخرين داخل المركبة من قبل رجال الأمن العام.

وعند ذلك سلَّم الشخصين نفسيهما، وأطق المتهم عيارات نارية من سلاح ناري باتجاه رجال الأمن والقوة المرافقة، وتم استخدام القوة اللازمة واصيب المتهم بعيار ناري وتم ضبط السلاح وذخيرة تعود لذات السلاح ولوحتي أرقام مزورتين تحمل الرقم "1" وضبط أنواع بسيطة متفرقة من المواد المخدرة، وتبين أن المتهم والظنينين يحوزون تلك المواد المخدرة بقصد التعاطي، وعلى إثرها جرت الملاحقة، وخلال الجلسة تقرر أيضاً حبس الشخصين أحدهما ستة أشهر والآخر ثلاثة أشهر.