الرئيسية | جرائم وحوادث مأساة تصيب عائلة بوفاة طفلين غرقاَ في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:توفي طفلان، الثلاثاء، في محافظة الزرقاء اثر حادث غرق.

وصرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان فرق الغطس في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت اليوم مع حادث غرق لطفلين يبلغان من العمر ( 11)و(10)سنوات داخل إحدى البرك لتجمع المياه بمنطقة الرصيفة , حيث تم إخلاء الوفاتين إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر