 وطنا نيوز -14 حالة تسسم لطلاب مدرسة خاصة في الزرقاء
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14 حالة تسسم لطلاب مدرسة خاصة في الزرقاء
التاريخ : 17-09-2019 03:17:40 المشاهدات: 1304

وطنا اليوم-عمان:وصل الى احدى المستشفيات الخاصة في محافظة الزرقاء 14 حالة تسمم لطلاب مدرسة خاصة ظهر اليوم الاثنين، جيعم تناولوا مادة الشاورما من احد المطاعم وفق مصدر خاص.

واضاف المصدر ان جميع الحالات هي لطلاب في الصف السابع، حيث يشتكون من مغص واسهال، وتم أخذ عينات لتحديد سبب التسمم، بينما وصفت حالتهم بالحسنة.

واشار المصدر ان انه سيتم اغلاق المطعم وتحويل صاحبه الى الحاكم الاداري.


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