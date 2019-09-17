14 حالة تسسم لطلاب مدرسة خاصة في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:وصل الى احدى المستشفيات الخاصة في محافظة الزرقاء 14 حالة تسمم لطلاب مدرسة خاصة ظهر اليوم الاثنين، جيعم تناولوا مادة الشاورما من احد المطاعم وفق مصدر خاص.

واضاف المصدر ان جميع الحالات هي لطلاب في الصف السابع، حيث يشتكون من مغص واسهال، وتم أخذ عينات لتحديد سبب التسمم، بينما وصفت حالتهم بالحسنة.

واشار المصدر ان انه سيتم اغلاق المطعم وتحويل صاحبه الى الحاكم الاداري.