القبض على قاتل ثلاثيني في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم-عمان:ألقت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء القبض على المشتبه به بقتل شاب ثلاثيني في في بلدة المنشية بلواء بالأغوار الشمالية.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض على الشاب بعد أن اشتبهت به.

وفي التفاصيل الجريمة، اسعف شاب ثلاثيني فجر الثلاثاء إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي جراء إصابته بعيار ناري في الصدر جراء مشاجرة مسلحة في بلدة المنشية ما أن لبث وفارق الحياه.

وأضاف المصدر بأن أعمال شغب اندلعت عقب مقتل الشاب ، وأسفرت عن حرق 5 منازل ومركبتين، فيما لازال البحث جاري عن مطلق النار.