الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على لصوص منازل في عمان والزرقاء

وطنا اليوم-عمان:ألقت مرتبات البحث الجنائي القبض على شخصين قاما بسرقة محتويات عدد من المحال التجارية في محافظتي العاصمة والزرقاء ، ويضبطون كميات كبيرة من المسروقات، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي إنه وإثر تعرض عدد من المحال التجارية في محافظتي الزرقاء والعاصمة لسرقة محتوياتها والتي كان آخرها تعرض أحد محال بيع الأجهزة الكهربائية في منطقة حطين بمحافظة الزرقاء لخلع شبك الحماية وسرقة 30 شاشة وجهاز لاب توب من قبل مجهولين فقد بوشرت التحقيقات لتحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من معلومات وقع الاشتباه على ثلاثة اشخاص من ذوي الأسبقيات في قضايا السرقات وألقي القبض على اثنين منهم ، حيث أبدى أحدهما مقاومة شديدة لأفراد القوة التي داهمت مكان تواجده داخل أحد المنازل في لواء الرصيفة الا انه تمت السيطرة عليه وضبط بحوزته سلاح ناري .

وتابع الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات مع الشخصين المقبوض عليهما جرى ضبط الـ 30 شاشة التي تمت سرقتها من محل بيع الأجهزة الكهربائية في منطقة حطين بعد أن أُخفيت في منزل احدهما ، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الأجهزة الكهربائية والمواد التموينية والمسروقات الأخرى التي تمت سرقتها من عدة محال تجارية ، وما زال التحقيق والبحث جار عن الشريك الثالث .

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