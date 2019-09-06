ضبط شخص بث فيديو تعاطيه للحشيش على مواقع التواصل

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وطنا اليوم-عمان:ضبط العاملون ادارة مكافحة المخدرات في الزرقاء شخصا بث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وهو يقوم بتعاطي مادة الحشيش المخدرة.

وبين الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات رصدوا مقطع فيديو قام احد الاشخاص ببثه بشكل مباشر عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي .

واضاف الناطق الاعلامي انه بالبحث عن ذلك الشخص جرى تحديد هويته ومكان تواجده في محافظة الزرقاء حيث جرى القاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بتعاطي مادة الحشيش المخدرة وبث فيديو على صفحته الشخصية وهو يقوم من خلاله بتعاطي مادة الحشيش المخدرة وسيتم احالته للقضاء.

ويعيد الناطق الاعلامي تحذير الاخوة المواطنين من خطورة تعاطي المواد المخدرة بشتى انواعها لما لها من اثار صحية وسلبية اضافة الى آثارها المجتمعية الخطرة على الشخص المتعاطي وعلى كل المحيطين به ، طالباً من الجميع التعاون مع ادارة مكافحة المخدرات وتزويدهم بأية معلومات لديهم عن الاشخاص الذين يتاجرون بتلك المواد او يقومون بتعاطيها لحماية المجتمع منهم ولينالوا عقابهم الرادع .

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