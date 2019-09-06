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أول محاكمة عن بعد لجريمة قتل في الأردن
وطنا اليوم-عمان:أجرت محكمة الجنايات الكبرى الاحد أول محاكمة عن بعد بتاريخ المحكمة، استمعت خلالها لافادات متهمين اثنين بجريمة قتل، لنزلاء في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة دون احضارهم للمحكمة من خلال الربط الالكتروني.
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