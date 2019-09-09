مجدداَ .. 4 اعتداءات على ناقل الديسي

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه انها ضبطت (4) اعتداءات على ناقل الديسي في منطقة القطرانة / محافظة الكرك تقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة وبيع صهاريج مخالفة ضمن حملتها في احكام السيطرة على مصادر المياه.

وكشف مصدر مسؤول انه بناء على معلومات واردة لوزارة المياه والري / سلطة المياه تفيد بوجود عدد من الصهاريج التي تقوم خلال اوقات مختلفة وساعات الليل بتعبئة المياه من ناقل الديسي وبيعها بطريقة مخالفة تم تنسيق حملة أمنية لسلطة المياه بالتعاون مع محافظ الكرك والحاكم الاداري في منطقة القطرانة بحضور قوة من مديرية الامن العام وتم ازالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق والقبض على الفاعلين.

وتبذل الوزارة / سلطة المياه جهودا استثنائية في اطار حملتها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصولا الى الردع العام داعية جميع الاخوة المواطنين الى ضرورة التثبت وما من مصدر المياه حال شراء اي من صهاريج المياه ومطابقتها للمواصفة الاردنية لمياه الشرب من خلال ابراز قسيمة مختومة تبين مصدر المياه وصلاحيته مؤكدة ان هناك حملات مكثفة على جميع المناطق التي يشتبه بقيامهم ببيع المياه مؤكدة ان قانون العقوبات الجديد لسلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على خطوط المياه او الشبكات او بيع المياه بطريقة مخالفة سيطبق على المعتدي ومن قام بالتعبئة او بيع وشراء المياه.

وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين في المناطق ومديرية الامن العام وقوات الدرك والشرطة البيئية على الجهود المتواصلة لانجاح حملة احكام السيطرة التي حققت نجاحا كبيرا حماية لكل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .