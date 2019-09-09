الافراج عن الناشطة نهى الفاعوري بكفالة

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وطنا اليوم-عمان: وافق مدعي عام عمان على اخلاء سبيل الناشطة نهى الفاعوري بكفالة.

وقالت الفاعوري بتصريحات صحفية إن المدعي العام وجه لها تهمة الذم والتحقير في القضية التي أقامها ضدها النائب حابس الفايز بموجب قانون الجرائم الالكترونية.

ولفتت الفاعوري إلى أنها لم تصل سجن الجويدة، حيث جرى تكفيلها من مركز أمن البيادر.

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