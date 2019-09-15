أردني يكتشف سرقة 17.5 مليون درهم إماراتي من حسابه البنكي

وطنا اليوم-عمان:ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن رجل أعمال أردني في دبي كشف عن سرقة 17.5 مليون درهم من حسابه البنكي بعد 4 سنوات، من تحويل المبالغ المالية إلى رصيد الجاني.

وفي التفاصيل التي كشفتها الصحيفة، الاحد، استغل مدير بإحدى الشركات الخاصة في دبي صلاحيات عمله واستولى على مبلغ 17 مليوناً و520 ألف درهم من حساب صاحب الشركة التي يعمل بها، وذلك بالتواطؤ مع مدير علاقات عامة يحمل جنسية دولة آسيوية بمصرف محلي يتبعه الحساب المقرصن، وذلك بالتلاعب في البيانات وإضافة رقم هاتف المتهم الأول وبريده الإلكتروني وجعلهما المفضلين للتواصل من قبل البنك، ثم قام بتحويل الأموال من حساب المجني عليه الذي لم يكتشف اختفاء المبلغ الضخم إلا بعد 4 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن المستثمر الأردني أنه أنشأ شركته في عام 2004 وعين المتهم الذي يحمل إحدى الجنسيات العربية، مديراً لمكتبه، ويعمل لديه طوال 14 عاماً.

وأشار رجل الأعمال الأردني إلى أن الجاني لديه جميع أرقام حساباته المصرفية، ويدير أعماله الإدارية والمالية.

وقال إنه اكتشف قيام المتهم باختلاس بعض أموال الشركة وحين واجهه بذلك ارتبك المتهم، وعندها قام رجل الأعمال الأردني بالتدقيق على حساباته وتأكد من إجراء تحويلات مالية ضخمة من حسابه الشخصي إلى حساب المتهم عن طريق الخدمة المصرفية دون علمه، وتبين أن التحويلات بدأت منذ نحو 3 سنوات.

وأضاف رجل الأعمال الأردني أنه بالتدقيق على الحسابات تبين أن المتهم أدرج رقم هاتفه الشخصي وبريده الإلكتروني كمفضلين للتواصل من قبل البنك، لافتاً إلى أن هذه البيانات لم تكن موجودة حين فتح الحساب ما يدل على التلاعب، بل إن كلمة تفضيل تم كتابتها باللغة الإنجليزية بخط مغاير لنموذج فتح الحساب الذي وقع عليه.

وأشار إلى أن المتهم "م.م.ج" استخدم بياناته في تفعيل الخدمة المصرفية عبر الإنترنت دون موافقة أو علم المجني عليه، منتحلاً صفة الأخير، وقام بتحويل مبالغ كبيرة إلى حسابه الشخصي.