 وطنا نيوز -الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من السجائر الالكترونية
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الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من السجائر الالكترونية
التاريخ : 15-09-2019 01:57:39 المشاهدات: 991

وطنا اليوم-عمان: احبطت الكوادر الجمركية التابعة لمركز جمرك معبر وادي الاردن وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تهريب كميات كبيرة من السجائر الاكترونية ونكهات ورؤوس سجائر الكترونية، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات وواسطة النقل واحالة القضية الى مدعي عام الجمارك لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وذلك حسب قانون وتعليمات دائرة الجمارك النافذة . 

وأشار مدير مركز جمرك معبر وادي الأردن عقيد جمارك نائل عويس بان طبيعة عمل كوادر الجمارك الاردنية تعمل على مدار الساعة لمنع كل من يحاول العبث بالامن الاقتصادي والوقوف بوجه كل من يحاول ادخال اية بضائع ممنوعة من شانها احداث الضرر على مجتمعنا الاردني. 

وأكد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من المخاطر التي تهدد امنه وسلامته واستقراره وتشجيع وتسهيل العمليات التجارية المشروعة هي من اهم اولويات العمل الجمركي.


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