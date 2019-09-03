الحبس 4 اشهر لمطلق نار فرحاَ بعودة صديقه من الحج .. و3 أشهر للحاج

وطنا اليوم-عمان:قررت محكمة صلح جزاء شمال عمان حبس رجل اعمال اربعة اشهر كان اطلق عيارات نارية في الهواء ابتهاجا بعودة صديقه من الحج ،كما قررت حبس صديقه الحاج ثلاثة اشهر بجرم مقاومة رجال الامن العام .

وقررت المحكمة في حكمها القابل للاستئناف تنفيذ الحكم بالحال بحق المشتكى عليهما.

وكان المشتكى عليه الاول اقدم في الخامس عشر من شهر اب الماضي باطلاق عيارات نارية من مسدس غير مرحص قرب منزل المشتكى عليه الثاني وهما اصدقاء ابتهاجا بعودة صديقه من الحج ،وعلى اثر ذلك حضر رجال الامن العام ولدى استفسارهم عن مطلق العيارات النارية رفض المشتكى عليه الثاني الافصاح عن اسم مطلق العيارات النارية،وجرى ضبط المشتكى عليهما .

ويأتي تشديد العقوبات على مطلقي العيارات النارية في المناسبات والافراح بعد ان زادت هذه الظاهرة في الاونة الاخيرة.

وكان مدعي عام شمال عمان قرر في حينها توقيف رجل اعمال لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق، ووجه له ثلاث تهم هي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية من دون داع واقلاق الراحة العامة ،كما اسند للمشتكى عليه الثاني تهمة مقاومة رجال الامن العام.

ويشار ان رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو سبق وان وجه تعميما للنواب العامين والمدعين العامين بضرورة اعطاء القضايا التنفيذية المتعلقة باطلاق العيارات النارية والاعتداء على شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وقانون الزراعة، وكذلك الجرائم الالكترونية صفة الاستعجال .