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الحبس 4 اشهر لمطلق نار فرحاَ بعودة صديقه من الحج .. و3 أشهر للحاج
وطنا اليوم-عمان:قررت محكمة صلح جزاء شمال عمان حبس رجل اعمال اربعة اشهر كان اطلق عيارات نارية في الهواء ابتهاجا بعودة صديقه من الحج ،كما قررت حبس صديقه الحاج ثلاثة اشهر بجرم مقاومة رجال الامن العام .
وكان مدعي عام شمال عمان قرر في حينها توقيف رجل اعمال لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق، ووجه له ثلاث تهم هي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية من دون داع واقلاق الراحة العامة ،كما اسند للمشتكى عليه الثاني تهمة مقاومة رجال الامن العام.
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