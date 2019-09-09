الرئيسية | جرائم وحوادث تكريم مقدم متقاعد اعاد مبلغا كبيرا

وطنا اليوم-عمان:زار مدير شرطة شمال عمان العميد تامر المعايطة و مدير إدارة البحث الجنائي العميد مروان الحياري المقدم المتقاعد سلطان قطيشات في منزله تكريماً له وتقديراً لجهوده بعد أن عثر على حقيبة بداخلها مبلغ مالي كبير وقام بتسليمها لأقرب مركز أمني.

وقال العميد المعايطة أن ما قام به قطيشات يؤكد على أن المتقاعدين هم جنود الوطن والرديف الأول لرجال الأمن العام اينما كانوا حتى بعد انتهاء مهامهم الرسمية ، كما أنه يعكس الصورة الناصعة لكافة المتقاعدين من كافة الوحدات العسكرية والأمنية ومدى أمانتهم وحرصهم على مصلحة ومقدرات الوطن.

في حين أكد العميد الحياري أن المتقاعدين جزء من منظومة العمل الشرطي ، وأننا نقبع وإياهم في خندق خدمة الوطن ، وأن تواصلنا معهم مستمر للإستفادة من خبراتهم بما يخدم المصلحة العامة ، ولنبقى جميعاً شركاء في تحمل المسؤولية المجتمعية.

من جانبه ثمن المقدم المتقاعد القطيشات هذه اللفتة من مديرية الأمن العام مؤكداً على أن المتقاعدين سيظلون عند حسن ظن القيادة الهاشمية بهم رجالاً أوفياء مخلصين ومحبين لوطنهم وشعبهم ومليكهم ، يخدمونه بالمقل والمهج والأرواح وينذرون أنفسهم فداءً لترابه الطهور.

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