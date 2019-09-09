مستثمرون في وسط البلد يشكون هؤلاء لوزير الداخلية

وطنا اليوم-عمان:بث مستثمرون وأصحاب المجمعات والمحلات التجارية والصرافة في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان من مضايقات يتعرضون لها من قبل أصحاب أسبقيات.

الشكوى، التي تقدم بها أصحاب المجمعات والمحلات التجارية، قالوا إنهم يتعرضون لمضايقات واستفزاز من قبل اصحاب سوابق يغلقون ابواب محلاتهم من ساعات الظهيرة الى ساعات الليل المتأخر في العاصمة عمان منطقة وسط البلد البلد، مشيرين إلى أن عرض الرصيف لا يتجاوز المتر ونصف المتر كما انهم يقومون بمعاكسة النساء والتلفظ بألفاظ مشينة وهم موجودون على الشارع الرئيسي وعلى مرأى الجميع.

وأشاروا إلى انهم تقدموا مئات المرات بشكاوى رسمية لوزارة الداخلية وتم تحويل الكتاب لمحافظ العاصمة وامين عمان ومدير الأمن العام دون ان يكون هنالك حل.

وألمح المستثمرون ألى "متنفذين يقفون وراء الأشخاص لابقاء الوضع على حاله لإرضاء مصالحهم الشخصية".