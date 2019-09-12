 وطنا نيوز -النيابة : اسراء غريب لم تسقط .. إنما قتلت في جريمة بشعة
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النيابة : اسراء غريب لم تسقط .. إنما قتلت في جريمة بشعة
التاريخ : 12-09-2019 10:26:51 المشاهدات: 371

وطنا اليوم-عمان:أعلنت النيابة العامة الفلسطينية رسميا الخميس خلال مؤتمر صحفي، الخميس، ما توصلت إليه من نتائج التحقيقات المتعلقة بملف الدعوى الخاص في ملابسات ظروف وفاة المرحومة إسراء غريب والتي أثار الرأي العام الفلسطيني والعربي.

وكشف النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب نتائج التحقيق في ملابسات وظروف وفاة الفتاة إسراء غريب.

وقال الخطيب إن القانون  ضمن سرية التحقيقات في دعوى قضية في ملابسات وفاة غريب.

وأكد  الخطيب أن الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة جاءت بعد أن تبين وجود شبهات جنائية على جثة المغدورة "إسراء غريب".

النيابة العامة الفلسطينية : المغدورة  اسراء غريب لم تسقط عن شرفة المنزل وإنما قتلت في جريمة بشعة 

وبين النائب العام أن المغدورة "اسراء غريب" تعرضت للضرب والتعذيب.

وأشار إلى ان النيابة الفلسطينية وجهت تهمة القتل إلى 3 أشخاص في القضية.


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