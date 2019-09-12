 وطنا نيوز -مشاجرة بين معلمين بسبب الإضراب في أحد مدارس الرصيفة
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مشاجرة بين معلمين بسبب الإضراب في أحد مدارس الرصيفة
التاريخ : 12-09-2019 09:47:46 المشاهدات: 1126

وطنا اليوم-عمان:نشبت مشاجرة بين معلمين في مدرسة بلال بن رباح بلواء الرصيفة، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر: إن معلم اعتدى على معلم آخر، إثر محاولة الأخير إعطاء دروس داخل المدرسة، حيث تشهد جميع المدارس الحكومية في المملكة إضرابا للمعلمين للمطالبة بـ علاوة الـ 50%.

وأضاف المصدر أنه نتج عن المشاجرة إصابات ورضوض بين المعلمين، حيث احتصل أحد المعلمين على تقرير طبي، وتم تقديم شكوى بالحادثة.


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