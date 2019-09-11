القبض على 71 شخصاً بحوزتهم 81 سلاحاً نارياً خلال أسبوع

وطنا اليوم-عمان: أعلنت مديرية الأمن العام اليوم ، أن جميع وحداتها الشرطية المعنية بتنفيذ الحملة الأمنية الخاصة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة ، والتي بدأت بتاريخ ٢٧ حزيران الماضي ، تمكنت خلال الأسبوع الحادي عشر من الحملة من إلقاء القبض على ٧١ شخصاً في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم ٨١ سلاحاً نارياً ومن ضمنهم حدثان و ٧ أشخاص من جنسيات عربية واتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة ،ليكون حصيلة الحملة الامنية منذ بدايتها القاء القبض على ٩٥٦شخصا ضبط بحوزتهم ١١٢٥سلاحا ناريا .

وأكدت مديرية الامن العام استمرار الحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الأسلحة لإطلاق النار، مجددة شكرها لجميع المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح .

ودعت المواطنين إلى المساهمة بهذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة ٩١١ .