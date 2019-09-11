 وطنا نيوز -اصابة ضابط صف خلال مداهمة لمطلوب في الرصيفة
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اصابة ضابط صف خلال مداهمة لمطلوب في الرصيفة
التاريخ : 11-09-2019 03:44:26 المشاهدات: 852

وطنا اليوم-عمان: أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم عامر السرطاوي ان قوة امنية من ادارة البحث الجنائي والمركز الامني المختص توجهت ظهر هذا اليوم لمنزل احد الاشخاص المطلوبين بقضايا السرقات في لواء الرصيفة لضبطه ، حيث بادر ذلك الشخص فور مشاهدته للقوة الامنية باطلاق عيارات نارية بإتجاههم مما ادى الى اصابة ضابط صف واسعف لتلقي للعلاج .

واضاف الناطق الاعلامي بان ذلك الشخص وهو من ذوي الاسبقيات الجرمية وبحقه ٥٦ قيد جرمي حاول الفرار بعد ذلك حيث تمت مطاردته سيرا على الاقدام والقي القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معه .


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