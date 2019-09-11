القبض على فارض أتاوات في السلط

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام انه وفي صباح الأربعاء ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة البلقاء بقيام احد الاشخاص بالدخول الى احد المطاعم ، وقام بطلب اتاوة من الموظفين تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزته ولاذ بالفرار .

واضاف الناطق الاعلامي انه تم على الفور التحرك للمكان وجرى تحديد هوية ذلك الشخص والذي تبين انه من اصحاب القيود الجرمية وبوشر البحث عنه ليتمكن قسم الامن الوقائي من ضبطه والسلاح الناري الذي كان بحوزته وبوشر التحقيق معه.