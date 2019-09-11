 وطنا نيوز -القبض على فارض أتاوات في السلط
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القبض على فارض أتاوات في السلط
التاريخ : 11-09-2019 02:47:59 المشاهدات: 984

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام انه وفي صباح الأربعاء ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة البلقاء بقيام احد الاشخاص بالدخول الى احد المطاعم ، وقام بطلب اتاوة من الموظفين تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزته ولاذ بالفرار .

واضاف الناطق الاعلامي انه تم على الفور التحرك للمكان وجرى تحديد هوية ذلك الشخص والذي تبين انه من اصحاب القيود الجرمية وبوشر البحث عنه ليتمكن قسم الامن الوقائي من ضبطه والسلاح الناري الذي كان بحوزته وبوشر التحقيق معه.


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