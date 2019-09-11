تفاصيل جديدة تكشف سبب انتحار شاب مع طفلته في العقبة

وطنا اليوم-عمان:احال مدعي عام العقبة، جثة اب عشريني وطفلته الصغيرة التي أخذ بيدها طوعا عند القاء نفسه من الطابق الرابع من شرفة احد فنادق مدينة العقبة إلى المركز الوطني للطب الشرعي في عمان .

خلافات عائلية رافقها حالة نفسيه كما أبلغت الجهات المعنية خلال التحقيق الذي جرى في العقبة مع عائلة الزوج ، للوقوف على سبب أقدام الأب البالغ من العمر 24 سنة وطفلته سنتين على الانتحار بإلقاء نفسه مع ابنته وفق ما افاد به مصدر فضل عدم ذكر اسمه.

وعلم أن عائلة الطفلة والزوج تعيش في حالة صدمه نفسية من أثر الفاجعة التي أصيبت العائلة بها .

وقال ذات المصدر ان الجثتين مصابتان بكسور ونزف خلال الكشف الظاهري الأول الذي أجراه الطبيب الشرعي في العقبة.

بينما سيشكل مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور عدنان سعيد عباس لجنة طبية شرعية لبيان سبب الوفاة .

وأكد المصدر أن التحقيق بالقضية ما زال جاريا في الحادث.