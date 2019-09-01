|
5 أشخاص اعترضوا مركبة في الزرقاء يسلمون أنفسهم
وطنا اليوم-عمان : قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ان العاملين في مديرية شرطة محافظة الزرقاء باشروا قبل ايام التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعية وظهر خلاله مجموعة من الاشخاص يحاولون اعتراض احدى المركبات في الشارع العام في محافظة الزرقاء الا ان سائق المركبة تمكن من الفرار منهم .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|