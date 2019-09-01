الرئيسية | جرائم وحوادث 5 أشخاص اعترضوا مركبة في الزرقاء يسلمون أنفسهم

وطنا اليوم-عمان : قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ان العاملين في مديرية شرطة محافظة الزرقاء باشروا قبل ايام التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعية وظهر خلاله مجموعة من الاشخاص يحاولون اعتراض احدى المركبات في الشارع العام في محافظة الزرقاء الا ان سائق المركبة تمكن من الفرار منهم .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحديد هوية خمسة اشخاص ظهروا خلال مقطع الفيديو ، وبعد تكثيف جهود البحث والتحري عنهم ، قاموا بتسليم انفسهم لقسم امن وقائي الزرقاء ومن ضمنهم حدثان ، كما وقاموا بتسليم سلاح ناري كان بحوزتهم .

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى توديع كافة الاطراف للمدعي العام الذي قرر توقيف شخصين من الطرفين في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة مخالفة قانون الاسلحة والذخائر، فيما أرسلَ الحدثين لمدعي عام الاحداث والذي قرر تركهما وشأنهما .

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